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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 15:48
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    • 26.03.2020 15:48
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    son dakika AYT ertelendi mi? TYT sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Başkanı son dakika yaptığı açıklamada 'nin ertelendiğini söyledi. ''Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak'' dedi. Öğrenciler bunun üzerine ve AYT sınavları ertelendi mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. TYT ve AYT hakkında merak edilenlerin hepsi haberimizde. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacak.

    YÖK son dakika TYT ertelendi mi?

    YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı son dakika açıklamasında 2020 yılı YKS yeni sınav tarihini ve soruları hakkında bilgi verdi. Koronavirüs salgını sebebiyle ÖSYM birçok sınavı erteleme kararı almıştı. Bunu üzerine öğrenciler TYT sınavı ne zaman? sorusunu merak etmeye başladı. YÖK Başkanı Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-YKS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

    TYT ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

    YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı(TYT) hakkında açıklama YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. Saraç YKS'nin 25-26 Temmuz tarihinde yapılacağı bildirildi. TYT tarihi ise 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

    ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin ertelenmesine ilişkin, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

    Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-YKS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

    YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacağını bildiren Aygün, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    TYT-AYT NEDİR?

    Eski isimleri YGS-LYS olan TYT-AYT, yüksek öğretime geçiş sınavlarıdır. Üniversite kazanma hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler TYT ve AYT sınavlarına girerek bu hayallerini gerçekleştirebilirler.

    TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçen birinci oturum sınavıdır. Herkesin girdiği bir sınav olduğu için Türkçe ve Matematik ağırlıklıdır. TYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 soru vardır. Bu 120 soruyu 135 dakika içinde öğrencilerden cevaplamaları istenmektedir.

    AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise öğrencilerin kendi alanlarındaki başarısını ölçen ikinci oturum sınavıdır. AYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere 160 soru vardır. AYT 180 dakikalık bir sınavdır. TYT puanının %40'ı AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki edecektir. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacaktır. AYT'de ise 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilecektir.

    TYT ve AYT sınavlarının isimleri değişti fakat öğrencilerin bu sınavı kazanmak için yapması gerekenler değişmedi. Öğrencilerin sınavlara programlı bir şekilde çalışması gerekiyor. Konu eksiklerini gidermek bir yana sorular üzerinde pratik kazanarak sınav esnasındaki zamanı da iyi yönetmeliler. Bunun için konuyu anlamak ve hızlanabilmek için çok fazlaca soru çözerek pratik yapılmalı.

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