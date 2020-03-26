2020 yılı MEB son dakika YKS üniversite giriş sınavı ertelendi mi?

YÖK Başkanı Yekta Saraç canlı yayında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle verilen tatil kararının uzatıldığını açıklayan YÖK Başkanı Saraç, "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yok" dedi. Ayrıca Saraç YKS'nin de 25-26 Temmuz tarihine ertelendiğini belirtti. "Önerilen tedbirler YÖK olarak uygulamaya koyduklarımızdan farklı değil. Birçok ülkede kaos sürmektedir. YÖK olarak bu sürecin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Uzaktan öğretim ve dijital öğretimi devreye soktuk. Dünyada Covid-19 salgını devam etmekte. Bir süre daha evde kalmak bütün yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçeve şekil bulmaktadır.