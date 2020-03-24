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Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili gelen şikayetleri değerlendiren MEB, sorunun sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığını belirtti. Konuya ilişkin MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, EBA'nın mevcut alt yapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirme çalışmalarının devam edildiği bildirildi.

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: