Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk; EBA, koronavirüs tatili gibi süreçleri değerlendirirken akıllardaki sorulara yanıt verdi.

İşte Selçuk'un canlı yayındaki son dakika açıklamaları...

Adnan Menderes'in idam sahnesinin yayınlanmasının yanlış olduğunu ifade eden Selçuk, "Ders arasında bir etkinlik sırasında oldu. Sanatsal, sportif içerikler konuluyor. Süre dar. Gece yarılarına kadar çalışıldı. İsimlendirmede bir hata olmuş. Ben bu işe Ziya öğretmen olarak bakıyorum. MEB, dünya çapında bir işi neden kötüleştirecek bir şey bilinçli yapsın. Bir yanlışlık oldu. Soruşturma başladı." dedi.

Konunun kasıtlı olup olmadığına dair soruya yanıt veren Selçuk, "Hukuk baksın, konuşuruz. Biz eğitsel bakarız." diye konuştu.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Okul tatili ile ilgili soruya da yanıt veren Selçuk, "Hastalık ile ilgili konuşmamız doğru değil. Bilim Kurulu'nun tespitleri önemli. Yarınki toplantıda bir değerlendirme yapılır. Bunun bir veriye dair yapılması önemli." ifadelerini kullandı.

MEB'DE POZİTİF VAKA VAR MI?

MEB'de virüse yakalanan kimsenin olmadığını söyleyen Selçuk, "Vücut ısılarını ölçüyoruz. Meslek liselerinin maskelerini tek kullanımlık olarak kullanıyor, atıyoruz. Dezenfektanlar her alanda var. Bu süreçte meslek lisesi hayatın içine girdi. Elbise, maske, cihaz, cerrahi maske üretiyoruz. Meslek lisesi yapması gerekeni yapıyor, çok mutluyuz. Duruma bağlı olarak maske kullanıyorum. Genelde dijital ortamda toplanıyoruz. Maske ile toplantı yapıyoruz. Çay servisi falan iptal edilerek yapılıyor toplantılarımız. Çay ocaklarının tamamı kapandı." dedi.

"Dönemin kapatılacağı bir durum da olabilir." diyen Selçuk, "Biz şikayet makamı değiliz. Çözüm makamıyız" dedi.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçme ile ilgili detayları değerlendiren Selçuk, "İlk dönem ki notları var. İkinci dönemden bazı veriler var. Bunların hepsi masada. Çocukları yerleştirmek için bir sınavı mutlaka yapacağız. Tüm senaryolar masada. Kararları zamanla açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI

Ücretli öğretmenlerin durumuna değinen Selçuk, "Her gün Sayın Maliye Bakanımız ayrıntıları paylaşıyor. Bugün de paylaştı. Bizim için mevzuat önemli. Bir öğretmen ders vermeden ödeme yaparsak bu mevzuata aykırı. Ancak burada olağanüstü bir durum var. Telafi eğitimi mutlaka olacak. Televizyondan eğitim öğrencilerin derslerden uzaklaştırmamak, öğretmen öğrenci bağını zayıflatmamak içindir. Bu tam olmuyor. Yüz yüze telafi olacak. Yaz tatilinde bile olabilir. Her olasılık var. Yazın olacak demiyorum, ama olursa bu dersleri ücretli ve kadrolu öğretmenler verecek." dedi.