MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, UZAKTAN EĞİTİMİ ANLATTI:
EBA SİSTEMİNDE EĞİTİMLER 23 MART SAAT 9'DA BAŞLAYACAK.
İLK DERS TÜRKÇE, 09.30'DA İSE MATEMATİK DERSİ OLACAK.
DERSLER, 40 DAKİKA DEĞIL 20'ŞER DAKİKA SÜRECEK.
KAÇIRILAN DERSLER İÇİN YAYINLAR TEKRARLANACAK
AYNI ANDA 6 KANALDA DA EĞİTİMLE İLGİLİ YAYIN YAPILACAK.
SİSTEM İÇİN 8 GB ÜCRETSIZ İNTERNET ERİŞİMİ VERİLECEK.
EĞER GENEL SAĞLIK KOŞULLARI GEREKTİRİRSE LGS VE YKS ERTELENEBİLİR.
EVDE DERS BAŞINA
Salgın nedeniyle okullar tatil edildi. Uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 23 Mart'ta evden derslerin başlayacağını belirtti, sistemi anlattı:
EBA sisteminde uzaktan eğitim dersleri Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde işlenecek.
TRT'deki 6 kanal üzerinden ders yayınları da yapılacak. İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda hazırlıklar tamam.
Sistemin kullanılabilmesi için 8 GB ücretsiz internet erişimi olacak. EBA üzerinden bütün ders kitaplarına dijital olarak ulaşılabilecek.
KAÇIRANLARA TEKRAR TESTİ VAR
Ayrıca bir de iyileştirme programı yapılacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var.
Selçuk, "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışmalar hızlandırıldı" dedi.
EBA SİSTEMİNDE EĞİTİMLER 23 MART SAAT 9'DA BAŞLAYACAK.
İLK DERS TÜRKÇE, 09.30'DA İSE MATEMATİK DERSİ OLACAK.
DERSLER, 40 DAKİKA DEĞIL 20'ŞER DAKİKA SÜRECEK.
KAÇIRILAN DERSLER İÇİN YAYINLAR TEKRARLANACAK
AYNI ANDA 6 KANALDA DA EĞİTİMLE İLGİLİ YAYIN YAPILACAK.
SİSTEM İÇİN 8 GB ÜCRETSIZ İNTERNET ERİŞİMİ VERİLECEK.
EĞER GENEL SAĞLIK KOŞULLARI GEREKTİRİRSE LGS VE YKS ERTELENEBİLİR.
EVDE DERS BAŞINA
Salgın nedeniyle okullar tatil edildi. Uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 23 Mart'ta evden derslerin başlayacağını belirtti, sistemi anlattı:
EBA sisteminde uzaktan eğitim dersleri Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde işlenecek.
TRT'deki 6 kanal üzerinden ders yayınları da yapılacak. İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda hazırlıklar tamam.
Sistemin kullanılabilmesi için 8 GB ücretsiz internet erişimi olacak. EBA üzerinden bütün ders kitaplarına dijital olarak ulaşılabilecek.
KAÇIRANLARA TEKRAR TESTİ VAR
Ayrıca bir de iyileştirme programı yapılacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var.
Selçuk, "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışmalar hızlandırıldı" dedi.
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