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  • 12.02.2020 16:45
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 16:45

Elazığ'da okullar tatil mi? Elazığ Valiliği'nden son dakika açıklaması! Elazığ'da okullar ne zaman açılacak?

Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların hızla sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Depremin ardından okulların açılma süresi ertelenmişti. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklama ile birlikte okulların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi? Elazığ'da okullar ne zaman açılacak?

Elazığ'da okullar ne zaman açılacak?

Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bilindiği üzere, depremin ardından Elazığ ve Malatya'da okulların açılma süreleri ertelenmişti. Hasar tespit çalışmaları sonrası Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, okulların açılma süresinin yeniden uzatıldığı bildirildi. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi? Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir."

Buna göre, Elazığ'da okullarda ikinci yarıyıl 17 Şubat'ta başlayacak.

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