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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 17:25

ve 'daki zedeler için toplanan para belli oldu

ve 'da meydana gelen in yaralarını samak için tüm seferber olmuştu. Depremzedelere yardımlar devam ederken Afet ve Yönetimi Başkanlığı, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan kampanya kapsamında 96 milyon lirayı aşkın yardım toplandığını bildirildi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan para belli oldu

Afet ve Yönetimi () Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta 'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki in ardından bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayanların hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

DEPREMZEDELER İÇİN 96 MİLYON TL TOPLANDI

Elazığ ve için başlatılan yardım kampanyası kapsamında banka hesaplarında 68 milyon 447 bin 570 lira, SMS sistemiyle de 27 milyon 921 bin 850 lira olmak üzere toplam 96 milyon 369 bin 420 lira yardım toplandı.

İyileştirme çalışmaları kapsamında Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 647 bin 563, Malatya'da 117 bin 50 olmak üzere toplam 764 bin 613 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında da Elazığ'da 16 bin 678, Malatya'da 3 bin 960 kişiyle görüşme yapıldı.

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