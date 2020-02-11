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  • 12.02.2020 05:30
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 05:30

Son dakika: inden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki den etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin kararı, 'de yayımlandı.

Afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

Türkiye imzasıyla yayımlanan kararda, 'da meydana gelen nedeniyle zarar gören afetzedeler için kampanyası başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () görevlendirildiği bildirilen kararda, bu kapsamda valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu ları ve özel bankalar nezdinde açılacak hesapların AFAD tarafından duyurulacağı kaydedildi.

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