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  • 17.01.2020 08:35
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 08:35

15 tatil ne zaman, kaç gün? 2020 ? Sömestr tatili takvimi

15 tatil için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri ed yarıyıl tatilinin kaç gün yapılacağı. Bilindiği üzere ara tatil dönemi başlamış, yaz tatili süresi 11 haftaya düşmüştü. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün? 2020 ? 2019-2020 sömestr tatili takvimi...

15 tatil ne zaman bitiyor?

15 tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen bugün yarıyıl tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl uygulamaya koyduğu ara tatil dönemi ile birlikte yaz tatili süresinde 11 haftaya düşüldüğü açıklanmıştı. Bu gelişmele ile birlikte öğrenciler ile velilerinin akıllarında tek bir soru kaldı; "Yarıyıl tatili süresi kısaldı mı?". Konu ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? 2020 yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? İşte 2020 sömestr tatili takvimi...

15 TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Yarıyıl tatili süresinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Her sene olduğu gibi bu sene de yarıyıl tatili 15 gün yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.

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