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  • 15.01.2020 15:04
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 15:09

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! O öğrencilere Bakanlık burs verecek

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , üniversite sınavında ilk 10 bine girip Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ve Veteriner Fakültelerine yerleşenlere Bakanlık tarafından burs verilmesinin planlandığını duyurdu.

Bakan müjdeyi verdi! O öğrencilere Bakanlık burs verecek

Tarım ve Orman Bakanı , üniversite sınavında ilk 10 bine girip Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ve Veteriner Fakültelerine yerleşenlere bakanlık tarafından burs verilmesinin planlandığını duyurdu. Pakdemirli konuyla ilgili olarak, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri sonucu, Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşenlere, Bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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