Milyonlarca adaya ÖSYM'den müjde geldi. Bu bağlamda 2020 yılı KPSS, ALES, TYT, AYT, YDT, DGS sınav başvuruları için tarih verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayımladığı duyuru ile birlikte 2020 sınav takviminin belirlendiğini kamuoyu ile paylaştı. Gözler başvuru ve sınavların yapılacağı tarih detayları haberimizde yer almaktadır. Memur ve öğretmen adayları için ise KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak. KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak. Peki, 2020 KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ