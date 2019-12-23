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  • 23.12.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 10:33

e-okul.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? İlk dönemin bitmesine kısa bir süre kala sınavlar yavaş yavaş tamamlanıyor. Öğrenciler ve velileri sınav sonuçlarını görüntüleyebilmek için e-Okul sistemine akın ediyor. Peki, e Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul giriş sayfası...

e-Okul ile not bilgisi sorgulama!

e-okul.meb.gov.tr sayfası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İlk ara tatilin ardından yarıyıl tatili için geri sayım başlarken, ilk dönem sınavları devam ediyor. Sınav sonuçları öğretmenler tarafından açıklandıktan sonra e-Okul sistemine giriliyor. Öğrenciler ve velileri e-Okul ile birlikte not bilgilerini görüntülemek istiyorlar. Peki, e Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş sayfası...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

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