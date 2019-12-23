AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı 7-8 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019-2020 AÖL iş takvimi...

2019 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 2 Ocak'ta açıklancak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavına 7-8 Aralık'ta katıldılar. Merakla beklenen sınavın soruları ve cevapları erişime açıldı. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Bu sayfa üzerinden sorular ve cevaplar görüntülenebilmektedir.

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