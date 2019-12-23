Öğretmene Ocak fırsatı

bin sözleşmeli öğretmen ataması heyecan yarattı. Atama süreci'ta ön başvurularla başlayacak ve'ta sonuçlanacak. En çok atama yapılacak alan 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği olacak. Adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılandikkate alınacak. Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği 1. aşama başvuruları ise'ta alınacak, atamalar 17 Ocak'ta yapılacak.Sınıf öğretmenliği 3.007İngilizce 1.731Okul öncesi öğretmenliği 1.513Türkçe 1.293Özel eğitim 1.093Beden eğitimi 71