Öğretmene Ocak fırsatı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması heyecan yarattı. Atama süreci 6-10 Ocak'ta ön başvurularla başlayacak ve 18 Mart'ta sonuçlanacak. En çok atama yapılacak alan 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği olacak. Adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan KPSS puan türleri dikkate alınacak. Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği 1. aşama başvuruları ise 2-7 Ocak'ta alınacak, atamalar 17 Ocak'ta yapılacak.
ATAMALARDA İLK 10
Sınıf öğretmenliği 3.007
Din kültürü ve ahlak bilgisi 1.836
İngilizce 1.731
İlköğretim Matematik 1.699
Okul öncesi öğretmenliği 1.513
Türkçe 1.293
Rehberlik 1.257
Özel eğitim 1.093
Fen bilimleri 1.002
Beden eğitimi 71
ATAMALARDA İLK 10
Sınıf öğretmenliği 3.007
Din kültürü ve ahlak bilgisi 1.836
İngilizce 1.731
İlköğretim Matematik 1.699
Okul öncesi öğretmenliği 1.513
Türkçe 1.293
Rehberlik 1.257
Özel eğitim 1.093
Fen bilimleri 1.002
Beden eğitimi 71
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