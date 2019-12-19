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  • 19.12.2019 14:35
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38

Son dakika: 'den "" açıklaması: Müzakere devam etmektedir

Son dakika haberi... tarafından, 'nin devri sürecine ilişkin yapılan açıklamada "Müzakere devam etmektedir. resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler son durumu yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması

(), İTÜ Vakfı ile arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün kurum tarafından yapılan bilgilendirmenin geçerli olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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