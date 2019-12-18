Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.12.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 13:09

Son dakika: Bakan Selçuk'tan açıklaması

Son dakika haberi... Bakanı Ziya Selçuk, 'nde yaşanan krizle ilgili, "Bugün içinde açıklama yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Bakanı Ziya Selçuk, bugün maaş krizinin yaşandığı 'nde görev alan öğretmenler ve çocukları kolejde okuyan veliler ile bir araya gelecek.

Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinleyecek, bakanlığın çalışmalarını paylaşacak.

Milli Eğitim Bakanı, o görüşmenin ardından bir açıklama yapacağını da söyledi.

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor.

Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı da, 7 Aralık'ta maaş krizine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri