Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görev alan öğretmenler ve çocukları kolejde okuyan veliler ile bir araya gelecek.

Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinleyecek, bakanlığın çalışmalarını paylaşacak.

Milli Eğitim Bakanı, o görüşmenin ardından bir açıklama yapacağını da söyledi.

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor.

Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı da, 7 Aralık'ta maaş krizine ilişkin soruşturma başlatmıştı.