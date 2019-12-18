Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görevli öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinledi, bakanlığın çalışmalarını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı, o görüşmenin ardından açıklama yaptı.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sonlandırma işlemini yapmak çok basit. Sonlandırma işleminin yapılması halinde öğretmenlerimizin çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağı açık. Tüm mağduriyetlerine rağmen dersinin başında olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.

ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir süre içerisinde de satış yönünde bir çözümün ortaya çıkması için de gereken tedbirleri de alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynakları ile şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını da ifade etmek isteriz. Kamu kaynakları kamunun kurumlarının yetkin hale gelmesi ve daha işlevsel olması için her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdiğimizi tekrar etmek isterim.Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var.

İTÜ İLE GÖRÜŞME OLDU MU?

Dışarıdan gelen birçok bilgiye doğrudan doğruya müdahil olamayız. Somut kanıta dayalı duruma bakarız. Şahıslarla kurumlarla temasımız yürütülüyor. Yetkimizin sınırlılığına bakarak çok sınırlı davranışlar sergilemek istemiyoruz. Bu meselenin öğretmenlerimizin lehine sonuçlanması için dikkatle takibindeyiz.''

KOLEJİN YAKLAŞIK 80 BİN ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor. Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün çocukları Doğa Koleji'nde okuyan velileri temsilen gelen grubu kabulünün ardından bir açıklama yapacağını söylemişti. Milli Eğitim Bakanlığı da, 7 Aralık'ta maaş krizine ilişkin soruşturma başlatmıştı.