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  • 15.12.2019 12:21
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 12:25

sınav soruları nasıldı? Zor muydu kolay mıydı?

Binlerce öğrencisi AÖF 14-15 Aralık sınavlarını tamamladı. Adayların sınavdan çıktıktan sonra ilk sorduğu soru AÖF vize sınavı soruları nasıl? kolay mıydı? Gibi sorular oluyor. Haberimizde bun soruların cevaplarını verdik. Öncelikle AÖF sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Diğer yandan ise; Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF soruları zor muydu kolay mıydı?

AÖF sınav soruları nasıldı?AÖF soruları zor muydu kolay mıydı? Gibi soruların cevapları sınava giren milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. 2019 yılının son AÖF sınavı 14-15 Aralık tarihinde yapıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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