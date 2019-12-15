AÖF sınav soruları nasıldı?AÖF soruları zor muydu kolay mıydı? Gibi soruların cevapları sınava giren milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. 2019 yılının son AÖF sınavı 14-15 Aralık tarihinde yapıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.