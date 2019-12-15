14-15 Aralık AÖF vize sınavları yapıldı. Öğrenciler AÖF vize sınav soruları ve cevaplarını merakla bekliyor. Sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. 4 yanlış 1 doğru uygulamasından sonra öğrenciler, soruları daha dikkatli çözmeye başladı. 20 sorunun sorulduğu 30 dakika boyunca öğrenciler yanlışın doğruyu götürmemesi için sorular üzerinde bolca düşünüyor. 2019 AÖF güz dönemi final sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte AÖF vize sınav soruları ve yorumları detayları haberimizde...

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