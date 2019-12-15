Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 15.12.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 12:02

sınav soruları ve yorumları - AÖF vize sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

'ta güz dönemi sınavına giren öğrenciler şimdi AÖF soru cevaplarının ve AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ise en geç 26 Aralığa kadar açıklanacak. AÖF sınav sonuçlarının ise 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. 4 yanlış 1 doğru uygulamasından sonra öğrenciler, soruları daha dikkatli çözdü. İşte AÖF sınav soruları ve yorumları detayları haberimizde...

AÖF vize sınav yorumları (AÖF vize sınavı nasıldı)

14-15 Aralık AÖF vize sınavları yapıldı. Öğrenciler AÖF vize sınav soruları ve cevaplarını merakla bekliyor. Sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. 4 yanlış 1 doğru uygulamasından sonra öğrenciler, soruları daha dikkatli çözmeye başladı. 20 sorunun sorulduğu 30 dakika boyunca öğrenciler yanlışın doğruyu götürmemesi için sorular üzerinde bolca düşünüyor. 2019 AÖF güz dönemi final sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte AÖF vize sınav soruları ve yorumları detayları haberimizde...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖF vize sınav soruları ve yorumları - AÖF 14-15 Aralık vize sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri