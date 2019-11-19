KYK burs parası ne zaman yatacak? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi burs başvurularının sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından burs almaya hak kazanan adaylar, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KYK ödemeleri ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.