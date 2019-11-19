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  • 19.11.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 10:06

sınav giriş belgesi yayımlandı! 2019 , saat kaçta başlayacak?

vize sınavı için geri sayım başladı. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi vize sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini AUZEF'in resmi internet adresinden öğrenebilecekler.. Peki, çıktı nasıl alınır? AUZEF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 , saat kaçta başlayacak?

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı!

AUZEF sınav giriş belgesi için bekleyiş sona erdi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler vize sınavı için çalışmalarına devam ediyor. AUZEF tarafından öğrencilere müjdeli haber geldi ve sınav giriş yerlerinin belirlendiği açıklandı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? AUZEF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

AZUEF tarafından yapılan açıklamada, "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.

AUZEF VİZE SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AUZEF SINAV TARİHLERİ

Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ara Dönem (Vize) Sınavları 23 - 24 Kasım 2019 09 -10 Mayıs 2020
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 11 - 12 Ocak 2020 04 - 05 Temmuz 2020
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 15 - 16 Şubat 2020 08 - 09 Ağustos 2020
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020

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