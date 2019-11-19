AUZEF sınav giriş belgesi için bekleyiş sona erdi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler vize sınavı için çalışmalarına devam ediyor. AUZEF tarafından öğrencilere müjdeli haber geldi ve sınav giriş yerlerinin belirlendiği açıklandı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? AUZEF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?
AZUEF tarafından yapılan açıklamada, "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.
AUZEF VİZE SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
AUZEF SINAV TARİHLERİ
|Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Ara Dönem (Vize) Sınavları
|23 - 24 Kasım 2019
|09 -10 Mayıs 2020
|Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)
|11 - 12 Ocak 2020
|04 - 05 Temmuz 2020
|Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)
|15 - 16 Şubat 2020
|08 - 09 Ağustos 2020
|Mezuniyete Üç Ders Sınavı
|05 Eylül 2020
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