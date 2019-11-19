414 bin öğrenciye özel eğitim MEB, 2018-2019 eğitim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimine olanak tanıdı. Tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yolu ile 284 bin 224 öğrenci akranlarıyla aynı okulda öğrenim gördü. Özel eğitim sınıflarında 65 bin 399 öğrenci eğitim aldı.

MEB, 2018-2019 eğitim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimine olanak tanıdı. Tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yolu ile 284 bin 224 öğrenci akranlarıyla aynı okulda öğrenim gördü. Özel eğitim sınıflarında 65 bin 399 öğrenci eğitim aldı. TÜM MANŞETLER