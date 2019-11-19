Ara tatil ne zaman bitiyor? Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18 Kasım'da yapmaya başladı. Ara tatil dolayısıyla hafta sonundan itibaren turizm bölgelerinde hareketlilik başladı. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 sömestr ve ikinci nisan ara tatili ne zaman? İşte cevaplar...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Kasım'da başlayan ara tatil 22 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapacak öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.