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  • 03.11.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 13:41

Adaylar dikkat! 2020 sınav takvimi açıklandı mı? , YKS, , , ...

Milyonlarca aday 2020 yılı sınav takvimini büyük bir heyecanla merak ediyor. Şu ana kadar sınav tarihi açıklandı. , , YKS, , , TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri bekleniyor. ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. linkini haberimizde paylaştık. Açıklama olur olmaz link üzerinden ulaşabilirsiniz. ÖSYM 1974 yılındaki kuruluş mantığı ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı ve temelde üniversiteye giriş sınavlarını yapmak üzere kurulmuş olan bir Kamu Kuruluşudur. Başlangıçta yalnızca üniversiteye girmek isteyen adayların sınavlarını ve yerleştirme işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur.

Adaylar dikkat! 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenci adayı KPSS, YÖKDİL, LGS, YKS, DGS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınavlarının en zaman yapılacağını internette sorgulama başladı. ÖSYM tarafından sadece LGS sınav tarihi açıklandı. LGS sınavı 7 Haziran tarihinde yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir. Bu arada KPSS 2020 başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Diğer sınavların da ne zaman yapılacağı daha belli değil. Açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 MEB ve ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2020 7 Haziran tarihinde yapılacak.

2019 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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