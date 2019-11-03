Milyonlarca öğrenci adayı KPSS, YÖKDİL, LGS, YKS, DGS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınavlarının en zaman yapılacağını internette sorgulama başladı. ÖSYM tarafından sadece LGS sınav tarihi açıklandı. LGS sınavı 7 Haziran tarihinde yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir. Bu arada KPSS 2020 başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Diğer sınavların da ne zaman yapılacağı daha belli değil. Açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 MEB ve ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2020 7 Haziran tarihinde yapılacak.

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