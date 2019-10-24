2020 LGS örnek sorular yayınlandı! Ekim ayı LGS örnek sorular ve cevap anahtarı listesi

2020 LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak. LGS sınav tarihinin belli olması ile birlikte sınava katılacak öğrenciler hazırlıklara başladı. MEB tarafından öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecini kolaylaştırmak için geçtiğimiz sene hayata geçirdiği örnek sorular uygulaması bugün itibarıyla başladı. İlk örnek sorular listesi yayınlandı. Ekim ayı LGS örnek sorular kitapçığı, sözelde Türkçe 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşuyor. Sayısal kitapçığı ise Matematik 10 soru ve Fen Bilimleri 10 soru olmak üzere 20 sorudan oluşuyor. İşte 2020 LGS sınavı ekim ayı örnek sorular listesi...