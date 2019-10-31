LGS hazırlık süreci başladı! MEB 2020 LGS örnek sorular listesini yayımladı! İşte Ekim ayı LGS örnek sorular
2020 LGS sınav tarihi belli oldu. Binlerce öğrenci LGS sınavına hazırlıklara başadı. MEB tarafından öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ilki paylaşıldı. Toplam 45 örnek sorunun yer aldığı listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte ekim ayı 2020 LGS örnek sorular ve cevapları...
31.10.2019 11:10
- Son Güncelleme: 31.10.2019 11:10
2020 LGS örnek sorular, sınava katılacak öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk örnek sorular listesi paylaşıldı. Yayımlanan örnek sorular listesi, sayısal bölümde 20, sözel bölümde ise 25 soru olmak üzere toplam 45 sorudan oluşuyor. İşte ekim ayı 2020 LGS örnek sorular listesi ve cevap anahtarı...
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