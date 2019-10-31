LGS hazırlık süreci başladı! MEB 2020 LGS örnek sorular listesini yayımladı! İşte Ekim ayı LGS örnek sorular

2020 LGS örnek sorular, sınava katılacak öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk örnek sorular listesi paylaşıldı. Yayımlanan örnek sorular listesi, sayısal bölümde 20, sözel bölümde ise 25 soru olmak üzere toplam 45 sorudan oluşuyor. İşte ekim ayı 2020 LGS örnek sorular listesi ve cevap anahtarı...