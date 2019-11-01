Okullarda ara tatil dönemi başlıyor! Kasım ayı ara tatili ne zaman, hangi gün? İşte 2019 2020 okul tatilleri

Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? Milyonlarca öğrenci yeni dönem sınavları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere müjdeli haberi vererek yeni dönem itibarıyla ara tatillerin yapılacağını duyurmuştu. İlk tatilin kasım ayında yapılacağının açıklanmasının ardından tatilin hangi gün başlayacağı, son günlerde en çok yanıt aranılan konular arasında yer alıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ayı ara tatili ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2019 2020 okul tatilleri...

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

İkinci ara tatil ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

2019-2020 OKUL TATİLLERİ

18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin de dersbaşı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.