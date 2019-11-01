2020 LGS sınav tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş yapabilmesi için gerçekleştirdiği Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) 2020 yılında hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakanlıktan yapılan açıklama ile birlikte sınav tarihi duyuruldu. Sınav tarihinin açıklanmasının akabinde ekim ayı örnek sorular yayınlandı. Şimdi gözler kasım ayı örnek sorular listesinde. Peki, 2020 LGS ne zaman yapılacak? Kasım ayı LGS örnek sorular yayınlandı mı? İşte 2020 LGS sınavı hakkında merak edilenler...

KASIM AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB tarafından öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kolaylık sağlamak için yayınlanan örnek sorular listesinin ilki ekim ayında yayınlandı. Öğrenciler ikinci örnek sorular olan kasım ayı listesini bekliyor. Ancak kasım örnek soruları henüz yayınlanmadı. MEB'in kasım ayının ilk haftalarında yayınlaması bekleniyor.