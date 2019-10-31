AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'n bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde yeni dönem hazırlıkları başladı. Binlerce öğrenci ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından yeni dönem sınav tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki, sınav tarihlerini gösteren AÖL iş takvimi yayınlandı mı? 2019 2020 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

2019-2020 AÖL İŞ TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

MEB tarafından AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav tarihlerini gösteren AÖL iş takviminin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, konu ile ilgili duyuru yayınladığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

İş takvimi henüz yayınlanmadı ancak 2019 1. dönem sınav tarihi açıklandı. Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...