KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Kredi ve Yurtlar Kurumu 2019-2020 burs ve kredi başvurularını almaya devam ediyor. Öğrencilerin yYükseköğrenim eğitimi boyunca maddi yönden desteklenmesi için verilen burs ve kredi başvuru sürecinde son günlere girildi. Peki, KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır? Burs başvuru şartları neler?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başladı. Burs ya da kredi başvurusu yapacak öğrencilerin e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların en yakın PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor. Başvurular 21 Ekim'de sona erecek.