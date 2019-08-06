Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) burs ücretlerindeki artış belli oldu. Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler KYK burs miktarını araştırıyor. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir.
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