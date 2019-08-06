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  • 07.08.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 13:40

2019 ve kredi miktarı ve ücretleri açıklandı

miktarı 2019! Uzun süren üniversite sınavı maratonu bugün YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla son buldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt heyecanı başlayan adaylar KYK burs başvuruları ile ilgili araştırmalar da yapmaya başladı. Konuyla ilgili merak edilen detay ise KYK burs miktarının bu yıl ne kadar olacağı şeklindeydi.

2019 KYK burs ve kredi miktarı kaç para?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) burs ücretlerindeki artış belli oldu. Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler KYK burs miktarını araştırıyor. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir.

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