2019 KPSS ÖABT soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS ÖABT sınav yorumları nasıl? Kamuya personel olarak atanabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav saatini beklemeye geçti. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 28 Temmuz'da uygulanacak KPSS ÖABT'nin oturum süresi merak ediliyor. Bu bağlamda KPSS ÖABT sınav yorumları, 28 Temmuz tarihinde sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS ÖABT soruları kolay mıydı, zor muydu? Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları, ÖSYM tarafından düzenlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz'da yapılıyor. Sınava giren adaylar, diğer adayların yaptığı yorumlara bakarak sonuç açıklanma tarihine kadar sınavdan kaç puan alacaklarını hesaplıyorlar.