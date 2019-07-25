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  • 25.07.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 15:38

ÖSYM'den son dakika müjdesi! r adresinde açıklandı! sorgulama sayfası

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte nın açıklandığı bildirildi. 30 Haziran'dan bu yana sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler r adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Öte yandan DGS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. İşte 2019 sayfası...

ÖSYM müjdeyi verdi! DGS sonuçları...

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından son dakika olarak duyuruldu. Önlisans mezunlarının katılım sağladığı DGS 30 Haziran'da yapılmıştı. DGS'ye katılan öğrenciler tercih dönemi öncesinde sonuçlarını görüntüleyerek hazırlık yapmak istiyorlar. Peki, DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS cevap kağıtları ve aday cevapları nasıl görüntülenir? İşte 2019 DGS sonuçları sorgulama sayfası...

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 DGS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklandı. DGS'ye katılan öğrenciler sonuçlarını merak ediyor.

30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'ye katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sonuçlarını öğrenebilecekler.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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