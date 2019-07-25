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  • 25.07.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 15:43

kılavuzu 2019 yayınlandı mı? Üniversite 4 yıllık lisans yapılacak?

kılavuzu merakla bekleniyor. 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. DGS sonuçlarında aldıkları puana göre lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler, tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2019 yayınlandı mı? Üniversite 4 yıllık lisans yapılacak?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri puanı alan öğrenciler tercih bildiriminde bulunmak için heyecanlı bekleyişe geçti. Sonuçların açıklanması ile birlikte günün en çok aranılanları arasında tercih kılavuzu yer aldı. 4 yıllık bölümlere geçiş yapacak öğrenciler tercih takvimini araştırıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? Üniversite 4 yıllık lisans DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DGS TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

DGS tercihleri için bekleyiş başladı. Öğrenciler internet üzerinden tercih kılavuzu bilgisini araştırıyor. Ancak, DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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