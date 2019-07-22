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  • 22.07.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 21:40

ve başarı sıralaması nedir? nasıl yapılır?

YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından , başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Öğrenciler üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nedir sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, nasıl yapılır? İşte YKS tercih dönemine ilişkin merak edilenler...

Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nedir?

YKS tercihleri için geri sayımın başlamasının ardından tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması hakkındaki detaylar da araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte cevabı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

YKS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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