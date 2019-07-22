YKS tercihleri için geri sayımın başlamasının ardından tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması hakkındaki detaylar da araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte cevabı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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