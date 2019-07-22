YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte YÖK Atlas tercih robotu milyonlarca üniversite adayına tercih konusunda fikir verecek. YKS tercihleri için yokatlas.yok.gov.tr ile pek çok detaya ulaşılabilecek. Tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS ATLAS ROBOTUYLA NELERE ULAŞABİLİRİZ?

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

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