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  • 22.07.2019 22:14
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 22:34

tercih robotu nasıl kullanılır? İşte için

için milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler tercih döneminde başarı sıralamaları, kontenjanlar ve taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Aynı zamanda tercih robotu nasıl kullanılır sorusu da merak konusu oldu. Peki, nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte YÖK Atlas tercih robotu milyonlarca üniversite adayına tercih konusunda fikir verecek. YKS tercihleri için yokatlas.yok.gov.tr ile pek çok detaya ulaşılabilecek. Tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS ATLAS ROBOTUYLA NELERE ULAŞABİLİRİZ?

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

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