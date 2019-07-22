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  • 23.07.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 17:34

ne zaman başlayacak?

tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrenci heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Aynı zamanda nin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

Lise nakilleri ne zaman başlayacak?

Lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemi nasıl yapılır? E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası. Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler şimdi LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da "Lise nakilleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor.

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