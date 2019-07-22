LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan Liseye Geçiş Sınavı tercih işlemleri 12 Temmuz'da sona ermişti. Öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ise merak ediyor. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Peki LGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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