Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS tercih sonuçlarına dair yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Peki, yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçlarına ilişkin son detayları sizin için derledik.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. LGS 2019 tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.