YKS sonuçları bu gece erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın eden ve puanlarını görüntüleyen adaylar şimdi ise hayal ettiği üniversitenin başarı sıralamaları ve taban puanları konusunda araştırmalara başladı. Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması da en çok ilgi gösterilen konular arasında yer aldı. Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. 2019 Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte ayrıntılar…