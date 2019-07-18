Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tavan ve taban puanları merak ediliyor. Öğrenciler lisans eğitimini sürdürmek istediği üniversiteler hakkında araştırma yapıyor. Bu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi yer alıyor. Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Peki, İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması nedir? İşte YKS tavan ve taban puanları...
İstanbul Üniversitesi 2019 YKS üniversite sıralaması! İstanbul Üniversitesi taban tavan puanları başarı sıralaması nedir?
İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması... Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.
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