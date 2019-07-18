Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tavan ve taban puanları merak ediliyor. Öğrenciler lisans eğitimini sürdürmek istediği üniversiteler hakkında araştırma yapıyor. Bu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi yer alıyor. Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Peki, İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması nedir? İşte YKS tavan ve taban puanları...