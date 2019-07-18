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  • 19.07.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:20

Ankara ve , başarı sıralaması nedir?

Ankara ve , başarı sıralaması nedir? İşte . YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Ankara ve Gazi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması... Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

Ankara ve Gazi Üniversitesi taban tavan puanları

Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Ankara ve Gazi Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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