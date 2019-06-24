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  • 24.06.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 10:38

lise taban ve tavan puanları belli oldu mu? 2018 - 2019 nasıl?

lise taban ve tavan puanları belli oldu mu? 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Öğrenciler, lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kendi puanlarını karşılaştırıp tercih yapacaklar. Gözler na çevrildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Konya lise taban puanları belli oldu mu?

Konya lise taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün sınav sonuçlarını erişime açtı. Konya'da ikamet eden öğrenciler ve velileri, liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, Konya lise taban ve tavan puanları belli oldu mu? Konya liselerin yüzdelik dilimleri nedir?

KONYA LİSELERİN TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler Konya liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak, tercih kılavuzu ve okul kontenjanları bilgisi henüz paylaşılmadığı için Konya taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisi henüz bulunmuyor. Tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz liselerin taban puanları bilgisi de paylaşılacak.

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