Konya lise taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün sınav sonuçlarını erişime açtı. Konya'da ikamet eden öğrenciler ve velileri, liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, Konya lise taban ve tavan puanları belli oldu mu? Konya liselerin yüzdelik dilimleri nedir?

KONYA LİSELERİN TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler Konya liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak, tercih kılavuzu ve okul kontenjanları bilgisi henüz paylaşılmadığı için Konya taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisi henüz bulunmuyor. Tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz liselerin taban puanları bilgisi de paylaşılacak.