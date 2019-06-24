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  • 24.06.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 10:07

lise taban sıralaması 2019 ..gov.tr!

lise taban ve tavan puanlar belli oldu. sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS sınav sonuçlarını dün sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler İstanbul'da liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. İstanbul liseler 2019 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıklayacak. İşte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! İstanbul tam okul listesi. İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte İstanbul lise taban puanları 2019 İstanbul lise yüzdelik dilimleri. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de okulların taban ve tavan puanlarını yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Liselerin illere göre taban puanları ve kontenJan bilgileri haberimizde. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

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