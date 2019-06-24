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  • 24.06.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 10:25

2019 lise okul ları ..gov.tr! ,

lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 ..gov.tr! Ankara tam okul listesi. Ankara lise ları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Ankara olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 Ankara lise okul taban puanları Ankara lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek.

2019 Ankara YEP lise okul taban puanları Ankara lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) 2019 LGS sınav sonuçları açıklandı mı? Ankara lise taban ve tavan puanlar belli oldu. LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak.
LGS sınav sonuçlarını dün sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler Ankara'da liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti.

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