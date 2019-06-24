İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019! Bugün açıklanan LGS sınav neticelerinin peşinden tüm Türkiye'de öğrenciler arasında büyük bir heyecan yaşanıyor. İmam Hatip Liseleri'nde okumak isteyen öğrencilerse internette İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019 ve İmam Hatip Lisesi yüzdelik dilimini araştırıyor. 2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları. 24 Haziran 2019 yani bugün LGS sınav sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler heyecanla sonuçlarını sorguluyor. LGS sonuçlarının ardından ise tercih dönemi yaşanacak.