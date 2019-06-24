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  • 25.06.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 09:18

2019-2020 ları ve e-okul..gov.tr'de! İmam yüzdelik dilimleri!

İmam yüzdelik dilimleri! 2019-2020 ları ve e-okul..gov.tr'de. İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019! 24 Haziran 2019 yani bugün, 1 Haziran'da gerçekleşen sınavının sonuçları açıklandı. Bu sonuçlar doğrultusunda lise başvuruları gerçekleştirecek olan öğrenciler te istedikleri liselerin nı araştırıyor. İmam Hatip Lisesi'nde okumak isteyen öğrenciler ise İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019'u araştırıyor. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir.

İmam Hatip Liseleri yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019! Bugün açıklanan LGS sınav neticelerinin peşinden tüm Türkiye'de öğrenciler arasında büyük bir heyecan yaşanıyor. İmam Hatip Liseleri'nde okumak isteyen öğrencilerse internette İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019 ve İmam Hatip Lisesi yüzdelik dilimini araştırıyor. 2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları. 24 Haziran 2019 yani bugün LGS sınav sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler heyecanla sonuçlarını sorguluyor. LGS sonuçlarının ardından ise tercih dönemi yaşanacak.

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HaberlerEğitim Haberleriİmam Hatip 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralaması e-okul.meb.gov.tr'de! İmam Hatip Liseleri yüzdelik dilimleri!
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