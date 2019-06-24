LGS imtihan neticeleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınca düzenlenen LGS tercih işlemleri, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. LGS kapsamında, tercih sürecinin tamamlanmasının arkasından, Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleşecek. Peki, LGS tercihleri ne süre yapılacak? İşte, mevzuya dair detaylar. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sonuç açıklama süreci ve tercih takvimi dikkate alınırsa, LGS tercih kılavuzunun bu yıl 25 Haziran tarihinde yayımlanacağı, tercihlerin ise 01-12 Temmuz tarih aralığında yapılacağı söylenebilir.