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  • 20.06.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 21:35

2019 YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih dönemi hangi tarihte, ne zaman?

2019 YKS oturumları 15-16 Haziran'da gerçekleştirildi. Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, bu tarihlerde sınavda ter döktü. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sonuçlarını öğrenerek tercih yapmak isteyen öğrenciler, tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2019 YKS üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak?

YKS tercih dönemi tarihleri belli oldu

YKS sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, tercih dönemini araştırmaya başladı. 15-16 Haziran'da uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından bekleyişe geçen öğrenciler öte yandan ÖSYM'nin remi internet adresi üzerinden sınav soruları ve cevaplarına erişebilecek. Peki, YKS'nin tamamlanmasının ardından üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

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