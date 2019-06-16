2019 YKS TYT soruları yayınlandı! İşte YKS TYT soruları ve cevap anahtarı...
YKS'ye katılan öğrenciler sınavın soru ve cevaplarını merak ediyordu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. İşte TYT soru ve cevapları...
16.06.2019 20:37
- Son Güncelleme: 16.06.2019 21:33
YKS'nin oturumlarına giren öğrenciler şimdi merakla soru ve cevapları araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
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