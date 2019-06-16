GaleriGüncel

2019 YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı! İşte AYT soru ve cevap anahtarı...

Dün ve bugün YKS'nin oturumlarına katılan öğrenciler sınavın soru ve cevaplarını bekliyordu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. İşte AYT soruları ve cevap anahtarı...

16.06.2019 20:51 - Son Güncelleme: 16.06.2019 21:34
2019 YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı! İşte AYT soru ve cevap anahtarı...

YKS'nin oturumlarına giren öğrenciler şimdi merakla soru ve cevapları araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. AYT soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

TYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı! İşte AYT soru ve cevap anahtarı...
2019 YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı! İşte AYT soru ve cevap anahtarı...
2019 YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı! İşte AYT soru ve cevap anahtarı...
2019 YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı! İşte AYT soru ve cevap anahtarı...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 2019 YKS TYT soruları yayınlandı! İşte YKS TYT soruları ve cevap anahtarı...
2019 YKS TYT soruları yayınlandı! İşte YKS TYT soruları ve cevap anahtarı...