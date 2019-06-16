2019 YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı! İşte AYT soru ve cevap anahtarı...
Dün ve bugün YKS'nin oturumlarına katılan öğrenciler sınavın soru ve cevaplarını bekliyordu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. İşte AYT soruları ve cevap anahtarı...
16.06.2019 20:51
- Son Güncelleme: 16.06.2019 21:34
YKS'nin oturumlarına giren öğrenciler şimdi merakla soru ve cevapları araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. AYT soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
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