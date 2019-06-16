2019 YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı! İşte AYT soru ve cevap anahtarı...

YKS'nin oturumlarına giren öğrenciler şimdi merakla soru ve cevapları araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. AYT soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

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